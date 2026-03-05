Спронг — о подарках партнерам после победы над ЦСКА: «Это будет очень интересный сюрприз»
Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг в интервью «СЭ» рассказал, что подарит партнерам после победы над бывшей командой — ЦСКА.
— В прошлом матче вы обыграли ЦСКА. Можно ли назвать эту поездку удачной для команды и для тебя лично?
— Да, для команды это замечательный выезд. Мы обыграли ЦСКА с минимальным счетом, в каждом матче они работают в таком стиле. Например, вчера армейцы уступили «Авангарду» со счетом 0:2. Они мало дают сопернику создать и пропускают довольно редко, но при этом сами забрасывают достаточно мало. У этой команды особенный и немного странный стиль. Для нашего коллектива выезд проходит хорошо. У нас есть еще один матч в этой серии — в Магнитогорске. В последний раз, когда мы там были, дела у нас шли не лучшим образом. Надеюсь, выезд завершим на мажорной ноте и вернемся домой с позитивным настроением.
— Игроки в КХЛ и НХЛ дарят подарки одноклубникам в случае победы над бывшей командой. У тебя есть что-то особенное для твоих партнеров?
— Да, когда вернемся в Екатеринбург, подарю им кое-что интересное. Нужно подождать несколько дней, подарок будет на месте. Не хочу раскрывать всех карт, но это будет очень интересный сюрприз.
28-летний хоккеист перешел в «Автомобилист» из ЦСКА 10 января в результате обмена на денежную компенсацию. Он набрал 23 (12+11) очка в 18 матчах за екатеринбуржцев.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3