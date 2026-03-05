Спронг — о подарках партнерам после победы над ЦСКА: «Это будет очень интересный сюрприз»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг в интервью «СЭ» рассказал, что подарит партнерам после победы над бывшей командой — ЦСКА.

— В прошлом матче вы обыграли ЦСКА. Можно ли назвать эту поездку удачной для команды и для тебя лично?

— Да, для команды это замечательный выезд. Мы обыграли ЦСКА с минимальным счетом, в каждом матче они работают в таком стиле. Например, вчера армейцы уступили «Авангарду» со счетом 0:2. Они мало дают сопернику создать и пропускают довольно редко, но при этом сами забрасывают достаточно мало. У этой команды особенный и немного странный стиль. Для нашего коллектива выезд проходит хорошо. У нас есть еще один матч в этой серии — в Магнитогорске. В последний раз, когда мы там были, дела у нас шли не лучшим образом. Надеюсь, выезд завершим на мажорной ноте и вернемся домой с позитивным настроением.

— Игроки в КХЛ и НХЛ дарят подарки одноклубникам в случае победы над бывшей командой. У тебя есть что-то особенное для твоих партнеров?

— Да, когда вернемся в Екатеринбург, подарю им кое-что интересное. Нужно подождать несколько дней, подарок будет на месте. Не хочу раскрывать всех карт, но это будет очень интересный сюрприз.

28-летний хоккеист перешел в «Автомобилист» из ЦСКА 10 января в результате обмена на денежную компенсацию. Он набрал 23 (12+11) очка в 18 матчах за екатеринбуржцев.