Форвард «Автомобилиста» Слепышев пропустит из-за травмы от 3 до 6 месяцев

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (5:1) в FONBET чемпионате КХЛ ответил на вопрос о состоянии и сроках восстановления травмированных игроков екатеринбуржцев.

32-летний хоккеист получил травму в матче против СКА (3:1) 20 октября.

— Алексей Николаевич, после матча в Питере список травмированных пополнил Антон Слепышев. Насколько серьезное у него повреждение, и когда ждать Галкина и Шашкова в составе?

— Давайте по порядку. Шашкова, я думаю, дней через десять увидите. Галкина — чуть дольше, недели через две-три. Слепышева — в лучшем случае через три месяца, в худшем — через шесть. Максимальные сроки получились такие, что не все хорошо: надеялись на более легкий исход, но получилось не совсем легко. Но будем надеяться на его природное здоровье, что поправится быстрее, — приводит слова Кудашова пресс-служба клуба.

В этом сезоне Слепышев набрал 5 (2+3) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

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