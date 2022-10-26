Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:58

Олег Ли — о поражении от «Металлурга»: «Такие игры только закаляют»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о причинах поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Автомобилист» перебросал «Металлург», создавал много угроз воротам. Почему не удалось забить?

— Причины разные. У «Металлурга» хорошо сыграл вратарь. Моментами, возможно, нам не хватало концентрация. Мы сыграли не совсем так, как хотели. Возможно, если бы реализовали свои моменты, играла сложилась бы по-другому.

— В какой момент почувствовали, что хозяева мертвой хваткой вцепились в игру?

— Показательным стал второй период. Нас закрывали в зоне, мы не выводили шайбу. На этом нас подловили и забили два гола.

— В последних матчах с топ-клубами у «Автомобилиста» низкая результативность. Видите проблемы против солидных оборон, как у СКА, ЦСКА или «Металлурга»?

— Пока еще рано говорить. С ними мы провели только три игры. У нас много травмированных лидеров — это, конечно, тоже сказывается на результативности. Мы стараемся играть по системе. Нам есть над чем задуматься. Мы провели три выездные игры с топ-клубами. Нельзя все сбрасывать на усталость. Понимаю, все в равных условиях. Надо подумать, проанализировать ошибки. У нас еще есть время. Игры в дальнейшем будут более показательные.

— По лицам игроков видно, что нет упаднического настроения, все на позитиве. Это так?

— Мы стараемся сохранять позитив. Игра на игру не приходится. Бывают моменты, когда что-то не идет. У нас так получилось с топ-клубами, хотя до этого мы играли с ними хорошо. Сейчас надо забыть это, проанализировать матч, не расстраиваться и еще больше сплотиться. Такие игры только закаляют.

— Количество бросков в створ и сторону ворот отражают тренерскую установку: бросать из любой позиции?

— Тренеры просят нас начинать атаки с броска. Моментами стараемся больше бросать и играть чуть проще.

Олег Ли
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Светлов: «Мы тренеры-профессионалы всегда ждем назначения. Очень приятно вернуться в хоккейную атмосферу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 23 21 2 43
2 ЦСКА 21 14 7 31
3 Динамо М 23 14 9 31
4 Торпедо 22 14 8 29
5 Локомотив 22 13 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 23 9 14 23
9 Динамо Мн 22 9 13 22
10 Куньлунь 24 8 16 19
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 23 16 7 35
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 23 12 11 26
5 Барыс 23 11 12 23
6 Адмирал 22 10 12 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Трактор 23 9 14 21
9 Авангард 22 9 13 20
10 Нефтехимик 22 9 13 19
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 12:00
Амур – Северсталь
 - : -
27.10 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
27.10 19:30
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости