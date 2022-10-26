Олег Ли — о поражении от «Металлурга»: «Такие игры только закаляют»
Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о причинах поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— «Автомобилист» перебросал «Металлург», создавал много угроз воротам. Почему не удалось забить?
— Причины разные. У «Металлурга» хорошо сыграл вратарь. Моментами, возможно, нам не хватало концентрация. Мы сыграли не совсем так, как хотели. Возможно, если бы реализовали свои моменты, играла сложилась бы по-другому.
— В какой момент почувствовали, что хозяева мертвой хваткой вцепились в игру?
— Показательным стал второй период. Нас закрывали в зоне, мы не выводили шайбу. На этом нас подловили и забили два гола.
— В последних матчах с топ-клубами у «Автомобилиста» низкая результативность. Видите проблемы против солидных оборон, как у СКА, ЦСКА или «Металлурга»?
— Пока еще рано говорить. С ними мы провели только три игры. У нас много травмированных лидеров — это, конечно, тоже сказывается на результативности. Мы стараемся играть по системе. Нам есть над чем задуматься. Мы провели три выездные игры с топ-клубами. Нельзя все сбрасывать на усталость. Понимаю, все в равных условиях. Надо подумать, проанализировать ошибки. У нас еще есть время. Игры в дальнейшем будут более показательные.
— По лицам игроков видно, что нет упаднического настроения, все на позитиве. Это так?
— Мы стараемся сохранять позитив. Игра на игру не приходится. Бывают моменты, когда что-то не идет. У нас так получилось с топ-клубами, хотя до этого мы играли с ними хорошо. Сейчас надо забыть это, проанализировать матч, не расстраиваться и еще больше сплотиться. Такие игры только закаляют.
— Количество бросков в створ и сторону ворот отражают тренерскую установку: бросать из любой позиции?
— Тренеры просят нас начинать атаки с броска. Моментами стараемся больше бросать и играть чуть проще.
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|Торпедо
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|Локомотив
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|11
|12
|27
|8
|Северсталь
|23
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|14
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|9
|Динамо Мн
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|9
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|11
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
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|14
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|31
|4
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|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
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|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
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|9
|13
|22
|8
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|9
|14
|21
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|Авангард
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|9
|13
|20
|10
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|9
|13
|19
|11
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|21
|6
|15
|16
|27.10
|12:00
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Амур – Северсталь
|- : -
|27.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|27.10
|19:30
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ЦСКА – Динамо Мн
|- : -