Олег Ли — о поражении от «Металлурга»: «Такие игры только закаляют»

Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о причинах поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Автомобилист» перебросал «Металлург», создавал много угроз воротам. Почему не удалось забить?

— Причины разные. У «Металлурга» хорошо сыграл вратарь. Моментами, возможно, нам не хватало концентрация. Мы сыграли не совсем так, как хотели. Возможно, если бы реализовали свои моменты, играла сложилась бы по-другому.

— В какой момент почувствовали, что хозяева мертвой хваткой вцепились в игру?

— Показательным стал второй период. Нас закрывали в зоне, мы не выводили шайбу. На этом нас подловили и забили два гола.

— В последних матчах с топ-клубами у «Автомобилиста» низкая результативность. Видите проблемы против солидных оборон, как у СКА, ЦСКА или «Металлурга»?

— Пока еще рано говорить. С ними мы провели только три игры. У нас много травмированных лидеров — это, конечно, тоже сказывается на результативности. Мы стараемся играть по системе. Нам есть над чем задуматься. Мы провели три выездные игры с топ-клубами. Нельзя все сбрасывать на усталость. Понимаю, все в равных условиях. Надо подумать, проанализировать ошибки. У нас еще есть время. Игры в дальнейшем будут более показательные.

— По лицам игроков видно, что нет упаднического настроения, все на позитиве. Это так?

— Мы стараемся сохранять позитив. Игра на игру не приходится. Бывают моменты, когда что-то не идет. У нас так получилось с топ-клубами, хотя до этого мы играли с ними хорошо. Сейчас надо забыть это, проанализировать матч, не расстраиваться и еще больше сплотиться. Такие игры только закаляют.

— Количество бросков в створ и сторону ворот отражают тренерскую установку: бросать из любой позиции?

— Тренеры просят нас начинать атаки с броска. Моментами стараемся больше бросать и играть чуть проще.