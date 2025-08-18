Великов о переходе в «Автомобилист»: «Это было очень спонтанно»

Нападающий «Автомобилиста» Максим Великов в интервью «СЭ» подвел итоги контрольного матча против «Салавата Юлаева» (3:2), в составе которого выступал в прошлом сезоне.

— На самом деле, я перед матчем волновался, потому что играл против бывшей команды. У меня такой мандражик присутствовал, а потом после первой смены, когда там в атаку убежал, боролся, отобрал, нормально стало.

— Какие были мысли перед приездом в Уфу?

— Двоякие. С одной стороны, я был зол, а с другой стороны, я очень хотел сюда приехать.

— Как узнали о переходе в «Автомобилист»?

— Это было очень спонтанно. Мне в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб, и получается, я до 14 июля был без клуба. 14-го числа с утра позвонили, сказали, что из «Автомобилиста», спросили, смогу ли я завтра приехать. Я сказал:"В смысле? Куда?» Они сказали, что пришлют контракт, я позвонил агенту, он сказал, чтобы я подписал. Я прилетел в 6:40 утра, в 8 уже поехал на УМО и на сборы.

— Успел адаптироваться к команде?

— Да, очень хорошо меня приняли старшие, взяли под крыло. В «Салавате» более молодые, если взять в общем, поэтому мы были с ними на одной волне, а тут более солидно именно по возрастной категории.

— Вы играли в свое время в «Торосе», почему тогда не удалось выйти на такой же уровень?

— Мне сказали определенную вещь, я ее озвучить не могу. Это не по моей воле. Сейчас мне доверяют, дают шансы, я вроде воспользовался, вон передачу отдал, мог забивать, но не забил, ничего страшного, главное, что команда выиграла.

— Какие игры теперь будут принципиальнее? С ЦСКА или «Салаватом»?

— С ЦСКА принципиальнее. В том сезоне хотелось очень с ЦСКА сыграть, особенно когда был пик формы, но был в «Торосе», не подтягивали. Очень благодарен «Салавату» за тот год, очень рад, что отпустили и рад, что в «Автомобилисте» выбрали меня и развивают. Но это были самые тяжелые сборы в моей жизни.

София Митченкова