Великов о переходе в «Автомобилист»: «Это было очень спонтанно»
Нападающий «Автомобилиста» Максим Великов в интервью «СЭ» подвел итоги контрольного матча против «Салавата Юлаева» (3:2), в составе которого выступал в прошлом сезоне.
— На самом деле, я перед матчем волновался, потому что играл против бывшей команды. У меня такой мандражик присутствовал, а потом после первой смены, когда там в атаку убежал, боролся, отобрал, нормально стало.
— Какие были мысли перед приездом в Уфу?
— Двоякие. С одной стороны, я был зол, а с другой стороны, я очень хотел сюда приехать.
— Как узнали о переходе в «Автомобилист»?
— Это было очень спонтанно. Мне в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб, и получается, я до 14 июля был без клуба. 14-го числа с утра позвонили, сказали, что из «Автомобилиста», спросили, смогу ли я завтра приехать. Я сказал:"В смысле? Куда?» Они сказали, что пришлют контракт, я позвонил агенту, он сказал, чтобы я подписал. Я прилетел в 6:40 утра, в 8 уже поехал на УМО и на сборы.
— Успел адаптироваться к команде?
— Да, очень хорошо меня приняли старшие, взяли под крыло. В «Салавате» более молодые, если взять в общем, поэтому мы были с ними на одной волне, а тут более солидно именно по возрастной категории.
— Вы играли в свое время в «Торосе», почему тогда не удалось выйти на такой же уровень?
— Мне сказали определенную вещь, я ее озвучить не могу. Это не по моей воле. Сейчас мне доверяют, дают шансы, я вроде воспользовался, вон передачу отдал, мог забивать, но не забил, ничего страшного, главное, что команда выиграла.
— Какие игры теперь будут принципиальнее? С ЦСКА или «Салаватом»?
— С ЦСКА принципиальнее. В том сезоне хотелось очень с ЦСКА сыграть, особенно когда был пик формы, но был в «Торосе», не подтягивали. Очень благодарен «Салавату» за тот год, очень рад, что отпустили и рад, что в «Автомобилисте» выбрали меня и развивают. Но это были самые тяжелые сборы в моей жизни.
София Митченкова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|23
|7
|48
|2
|Ак Барс
|31
|19
|12
|40
|3
|Авангард
|29
|18
|11
|39
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|32
|16
|16
|33
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|29
|12
|17
|28
|8
|Барыс
|30
|11
|19
|27
|9
|Адмирал
|27
|10
|17
|26
|10
|Салават Юлаев
|29
|11
|18
|25
|11
|Сибирь
|30
|9
|21
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|20
|11
|43
|2
|Северсталь
|30
|21
|9
|42
|3
|Динамо Мн
|29
|19
|10
|41
|4
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|5
|Динамо М
|29
|17
|12
|36
|6
|Спартак
|30
|15
|15
|33
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|13
|15
|33
|8
|СКА
|27
|13
|14
|30
|9
|ЦСКА
|30
|13
|17
|29
|10
|Лада
|30
|10
|20
|23
|11
|Сочи
|28
|7
|21
|19
|25.11
|19:00
|Нефтехимик – Авангард
|6 : 5
|25.11
|19:30
|Спартак – Ак Барс
|1 : 0
|25.11
|19:30
|Сочи – Лада
|3 : 5