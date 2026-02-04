Нападающий «Автомобилиста» Буше пропустит матч с «Авангардом» по семейным обстоятельствам

Американский форвард «Автомобилиста» Рид Буше не примет участия в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ против «Авангарда» 5 февраля, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

32-летний хоккеист пропустит игру по семейным обстоятельствам. Он присоединится к команде к следующему гостевому матчу, который состоится 10 февраля в Магнитогорске.

В нынешнем сезоне Буше провел 43 матча и набрал 42 (17+25) очка.

«Автомобилист» с 62 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.