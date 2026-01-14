Шаров — об игре «Автомобилиста»: «Никто не хочет просто так нам сдаваться»
Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал результат матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).
— Перед этим матчем отставание «Трактора» от вас было всего три очка. Насколько эта игра для вас важна с точки зрения борьбы за топ-4?
— В целом, нам каждая игра важна. Честно, я не смотрел, какое у них отставание было. Все-таки, в любом случае, несмотря даже на таблицу, это «Уральское дерби» и хочется выиграть, особенно при своих болельщиках.
— Уже не в первый раз в сезоне плохо входите игру. С чем это связываете?
— Не знаю, сложно сказать. Наверное, нет одной какой-то причины. Будем, я думаю, это с тренерским штабом обсуждать все вместе. И, надеюсь, в следующих матчах будем начинать более агрессивно.
— Команда обладает одной из сильнейших линий нападения в лиге, однако старт года вышел неудачным: всего три гола в основное время за четыре предыдущих матча. Сегодня, конечно, удалось переломить этот момент, но с чем связываете низкую результативность?
— Разные отрезки бывают в чемпионате. До этого у нас было много матчей, где мы много забивали, сейчас — чуть поменьше. Опять же, играем сейчас с такими командами, которые борются за очки, за плей-офф. Никто не хочет просто так нам сдаваться: посмотреть на наши фамилии и за счет этого проиграть. Поэтому все борются, а мы немножко, наверное, должны быть более заряженными и играть более агрессивно.
— Выходите с Спронгом в одной тройке уже второй матч подряд. Насколько вам комфортно играть с Даниэлем?
— Да, в принципе, несложно подстроиться под любого игрока, особенно в КХЛ. Здесь все мастеровиты. Играть отлично, мне, в принципе, с любым партнером здорово играть. Но, судя по вот этим двум играм, опять же, хочется сказать, что моментов много, но мы можем еще больше забивать.
Богдан Носиновский
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3