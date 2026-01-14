Шаров — об игре «Автомобилиста»: «Никто не хочет просто так нам сдаваться»

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал результат матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

— Перед этим матчем отставание «Трактора» от вас было всего три очка. Насколько эта игра для вас важна с точки зрения борьбы за топ-4?

— В целом, нам каждая игра важна. Честно, я не смотрел, какое у них отставание было. Все-таки, в любом случае, несмотря даже на таблицу, это «Уральское дерби» и хочется выиграть, особенно при своих болельщиках.

— Уже не в первый раз в сезоне плохо входите игру. С чем это связываете?

— Не знаю, сложно сказать. Наверное, нет одной какой-то причины. Будем, я думаю, это с тренерским штабом обсуждать все вместе. И, надеюсь, в следующих матчах будем начинать более агрессивно.

— Команда обладает одной из сильнейших линий нападения в лиге, однако старт года вышел неудачным: всего три гола в основное время за четыре предыдущих матча. Сегодня, конечно, удалось переломить этот момент, но с чем связываете низкую результативность?

— Разные отрезки бывают в чемпионате. До этого у нас было много матчей, где мы много забивали, сейчас — чуть поменьше. Опять же, играем сейчас с такими командами, которые борются за очки, за плей-офф. Никто не хочет просто так нам сдаваться: посмотреть на наши фамилии и за счет этого проиграть. Поэтому все борются, а мы немножко, наверное, должны быть более заряженными и играть более агрессивно.

— Выходите с Спронгом в одной тройке уже второй матч подряд. Насколько вам комфортно играть с Даниэлем?

— Да, в принципе, несложно подстроиться под любого игрока, особенно в КХЛ. Здесь все мастеровиты. Играть отлично, мне, в принципе, с любым партнером здорово играть. Но, судя по вот этим двум играм, опять же, хочется сказать, что моментов много, но мы можем еще больше забивать.

Богдан Носиновский