Нападающий «Авангарда» Ткачев: «Сибирь» старается нас провоцировать, мы стараемся не вестись на эти провокации"

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» (4:3).

— Конечно, никто не хотел проигрывать. От этого и эмоции. Никто не хотел проигрывать. Особенно в концовке. Сегодня было много удалений. Отсюда и показалось, что хоккей был таким обоюдоострым. Нам нужно меньше удаляться и играть в хоккей, которого мы хотим придерживаться. «Сибирь» старается нас провоцировать, мы стараемся не вестись на эти провокации.

— У вас сегодня первый гол в плей-офф. Насколько он важен?

— Конечно, всегда хочется помогать команде. Понятно, что против нашей тройки играют с особым желанием, хотят нас сдержать. Но в то же время у нас открываются три других звена. Так что наше время придет — мы свои моменты еще забьем.

— У вас по прошлым играм было достаточно много силовых приемов и блоков. Это желание доказать, что вы кубковый игрок?

— Да, охото доказать, что могу сделать все для команды. Блокшоты нужны в плей-офф, без них ты далеко не пройдешь. Стараемся биться друг за друга.