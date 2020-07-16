Нападающий «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков объяснил отсутствие на первой тренировке ряда игроков.

— У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, — приводит слова Волкова официальный сайт клуба. — В тренировочном процессе он участия не принимал. На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона.

Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время.