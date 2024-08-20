Нападающий «Авангарда» Кэсселс: «КХЛ — вторая лига в мире»
Форвард омского «Авангарда» Коул Кэсселс в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что считает КХЛ второй по силе лигой в мире после НХЛ.
«Однозначно могу сказать, что лига на высочайшем уровне. Если мы берем НХЛ, то это первая лига в мире, и по моим ощущениям, и тому, что я слышал от других, КХЛ однозначно идет следом, вторая лига в мире. Пока я сыграл только один матч, но из того, что я увидел, могу это подтвердить. С нетерпением жду встречи с другими командами, для того чтобы именно на своем опыте прочувствовать, каков уровень конкуренции и какую борьбу готовы предложить соперники», — сказал форвард «СЭ».
В прошлом сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрал 45 (11+34) очков.
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|5
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|0
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|6
|Северсталь
|0
|0
|0
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|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
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|0
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|11
|ЦСКА
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|0
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