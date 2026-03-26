Форвард «Авангарда» Игумнов получил травму во втором матче плей-офф с «Нефтехимиком»

Форвард «Авангарда» Иван Игумнов из-за повреждения покинул лед во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика».

Нападающий столкнулся с форвардом нижнекамской команды Матвеем Надворным и ударился о борт ногой. Голеностоп игрока неестественно вывернулся. После столкновения спортсмен покинул лед с помощью врачей, опираясь на одну ногу.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 на счету 29-летнего россиянина 11 (5+6) очков в 66 матчах.