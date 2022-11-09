Форвард «Авангарда» Грицюк: «Победы придают команде уверенность»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк в комментарии для «СЭ» рассказал о победе над «Металлургом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— У «Авангарда» — пятая победа подряд. Можно сказать, что команда полностью вышла из кризиса, который был на старте сезона?

— Не знаю, можно ли так сказать. Победы придают команде уверенность. Конечно, каждый делает выводы из пройденных игр. Когда мы побеждаем, легче переносятся перелеты, легче приходит обоснование всего, что происходит.

— Что помогло вырвать победу в третьем периоде с «Металлургом»?

— Мы собрались на скамейке. Все хотели выиграть этот матч. Нам очень важны сейчас очки. Так получилось, что пропустили два гола в меньшинстве, но не упали духом и доработали моменты. Здорово сыграло каждое звено — из этого получился гол. В итоге выстояли в концовке и забрали два очка.

— По части голов первая тройка «Авангарда» сильно выделяется. Чувствуете, что другим звеньям надо больше помогать им?

— Конечно. Думаю, каждый понимает, что играет не только одно звено. Победы — это командный результат. Каждой тройке надо добавлять с каждой игрой все больше и больше. Моменты появляются, стоит немного поработать над реализацией.