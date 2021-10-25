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Нападающий «Авангарда» Цегларик назвал СКА мастеровитой командой, которая играет в быстрый качественный хоккей

Нападающий «Авангарда» Цегларик назвал СКА мастеровитой командой
16:39
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Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик и защитник команды Алексей Емелин поделились ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Начало игры — в 19:30 (мск).

«В Казани я старался отрабатывать смены, войти в игровой ритм, успевать за темпом матча. Чувствовал себя хорошо, но еще есть над чем работать. Ожидаем еще одну игру на высоких скоростях. СКА — мастеровитая команда, они играют в быстрый качественный хоккей. Будет хорошее противостояние», — приводит пресс-служба клуба слова Цегларика.

«Хороший был выезд в Казань. Даже в этой игре, в которой мы проиграли (2:3 «Ак Барс») было много положительных моментов, которые мы постараемся перенести в сегодняшнюю игру. Хороший соперник — СКА. Думаю, будет боевая игра, очень скоростная и обоюдоострая. И много мастерства», — сказал Емелин.

«Авангард» занимает 6-е место в Восточной конференции. В 20 играх команда набрала 24 очка.

СКА лидирует в Западной конференции. Питерский клуб заработал 31 очко в 21 встрече.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43450/

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