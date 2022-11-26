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Сегодня, 18:10

Нападающий «Авангарда» Буше получил удаление до конца матча за удар в колена

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Во втором периоде он опасно атаковал соперника и судьи удалили игрока за удар коленом.

В этом сезоне 29-летний форвард забил 20 голов и сделал 13 голевых передач в 33 матчах.

Рид Буше
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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