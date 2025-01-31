Нападающий «Авангарда» Буше перенесет операцию в Германии в связи с травмой
Агент форварда «Авангарда» Алеша Пилко рассказал, что самый результативный игрок омского клуба в этом сезоне после травмы перенесет операцию в Германии.
В пятницу «ястребы» поместили 31-летнего канадца в список травмированных.
«Рид полетит оперироваться в Германию», — сказал Пилко ТАСС.
В 42 матчах КХЛ нападающий набрал по системе «гол + пас» 37 очков (22 + 15).
Источник: ТАСС
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