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Нападающий «Авангарда» Броадхерст: «Мы все играем в хороший хоккей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Алекс Броадхерст после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1) заявил, что полностью адаптировался в России.

«Можно ли сказать, что в последнее время я нашел свою игру? Я думаю, мы все играем в хороший хоккей. Это очень приятно и важно для меня забить гол, но более важно, что наша команда добивается побед. Нужно продолжать работать.

Почему «Авангард» был пассивен в третьем периоде по сравнению с первыми двумя? Да, действительно нам удался отличный старт. В конце концов мы выиграли, это главное», — цитирует игрока сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/06/505037.html
ХК Авангард
ХК Витязь
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