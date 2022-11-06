Нападающий «Авангарда» Броадхерст: «Мы все играем в хороший хоккей»

Нападающий «Авангарда» Алекс Броадхерст после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1) заявил, что полностью адаптировался в России.

«Можно ли сказать, что в последнее время я нашел свою игру? Я думаю, мы все играем в хороший хоккей. Это очень приятно и важно для меня забить гол, но более важно, что наша команда добивается побед. Нужно продолжать работать.

Почему «Авангард» был пассивен в третьем периоде по сравнению с первыми двумя? Да, действительно нам удался отличный старт. В конце концов мы выиграли, это главное», — цитирует игрока сайт КХЛ.