Нападающий Артем Николаев продлил контракт с «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Артемом Николаевым. Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Артем Николаев стал вторым бомбардиром «леопардов», набрав в 42 матчах 23 (8+15) очка при среднем игровом времени 16 минут 47 секунд.

Контракт с форвардом носит односторонний характер.