Слепышев — о неудачном сезоне в ЦСКА: «Мы потратили силы на прошлые Кубки»

Нападающий Антон Слепышев, перешедший в это межсезонье в «Динамо» из ЦСКА, в интервью «СЭ» рассказал о причинах неудачного для армейцев сезона.

— С чем можно связать такой провал? Неужели отсутствие мотивации после стольких побед?

— За мои шесть лет в ЦСКА было четыре финала и один год карантина. Мне кажется, эмоционально, каждый год доходя до финала, до последней игры, все-таки мы потратили моральные силы. И тот сезон скомканный, мы все думали, что сейчас придет плей-офф, мы соберемся, ждали снова этот кубковый дух. Наверное, мы потратили все эти силы на те Кубки, которые завоевали, и уже не смогли найти новые. Настал плей-офф, и очень мало времени было отыскать этот дух победителя снова.

— Много было разговоров о том, что регулярный сезон для ЦСКА не так важен, как плей-офф, все ждали, что увидят привычную игру ЦСКА в розыгрыше Кубка.

— Мы тоже на это рассчитывали, но это было иллюзией. Мы понадеялись на атмосферу, наверное, как это было с последним Кубком. Но этого не произошло. Я думаю, что нам не хватило просто моральных сил, волевых.

23 мая ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо», взамен получив защитника Ивана Патрихаева. Нападающий выступал за ЦСКА с 2018 года, став трехкратным обладателем Кубка Гагарина.