Форвард «Спартака» Галимов: «Говорю молодым игрокам, чтобы кайфовали и меньше волновались»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал, как поддерживает молодых игроков команды.

33-летний хоккеист выступает за красно-белых с 2023 года.

«Да, каждый раз, когда приходят новые ребята, я, как опытный игрок, стараюсь успокаивать молодых. Разговариваю с ними перед игрой, говорю, чтобы они кайфовали от матчей и поменьше волновались», — цитирует Галимова Legalbet.

«Спартак» набрал 50 очков за 35 игр и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.