Нападающий Андрей Буяльский покинул «Барыс»

«Барыс» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Андреем Буяльским.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

24-летний хоккеист перешел в «Барыс» летом 2024 года. В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ Буяльский сыграл 3 матча и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-4.»