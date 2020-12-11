КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий «Амура» Полунин признан игроком дня в КХЛ

11:56
Теги:

Нападающий «Амура» Александр Полунин признан лучшим игроком по итогам четверга в КХЛ.

Болельщики отдали форварду 57,39 процента голосов в опросе на странице лиги «ВКонтакте». В матче против «Витязя» (3:1) хоккеист забросил две шайбы.

На втором месте расположился нападающий ЦСКА Никита Сошников (25,45 процента голосов). Третье место занял форвард СКА Андрей Кузьменко (8,17 процента).

«Амур», набрав 30 баллов, занимает 10 место на «Востоке».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир