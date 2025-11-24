Форвард «Амура» Петьков — об отставке Кудашова: «Даже не знаю, кого уволили, а кого назначили»

Нападающий «Амура» Кирилл Петьков прокомментировал «СЭ» гостевое поражение от московского «Динамо» (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Продолжительную часть матча вели в счете. Почему не смогли довести дело до победы?

— Да, забили хорошие голы в концовке первого периода. Потом, наверное, не хватило концентрации, так как уже третий выездной матч. Но в целом играли здорово.

— Согласитесь с тем, что, скорее, вы отдали победу, нежели «Динамо» обыграло вас?

— Да, «Динамо» играло не лучше нас, просто им удалось реализовать свои моменты, которые мы позволили создать. Разбирали их большинство, но этого оказалось недостаточно. Сделаем выводы и пойдем дальше.

— Ваши тренеры обращали внимание на то, что «Динамо» сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии из-за ухода Кудашова?

— Нет, разговора на эту тему не было. Мы отталкиваемся от своей игры. Если честно, даже не знаю, кого уволили, а кого назначили (Улыбается.).

— За счет чего удалось переиграть «Локомотив» и «Трактор»?

— От большого желания и общих командных усилий. Где-то и немного везло. Забивали курьезные голы, но везет тому, кто везет.

— Победы над «Трактором» и «Локомотивом» предали команде дополнительную уверенность в своих силах?

— Да, когда выигрываешь топов, то появляется некая уверенность в своих действиях. Могли и сегодня продолжить серию побед, но чуть-чуть не хватило.

— Можно ли сказать, что «Амур» зачастую старается действовать на контратаках, учитывая, что у вас достаточно много скоростных игроков?

— Не сказал бы, но и не буду отрицать, что контратаки — наш конек (Смеется.).

— «Амур» делает акцент на игру в атаке?

— Да, но при этом в обороне достаточно много требований, если с которыми ты справляешься, то мало играешь в своей зоне, а больше в атаке.

— Предыдущая неделя для вас сложилась крайне удачной. Как началась эта?

— Неплохо началась, жаль только с поражения. Команда играла хорошо, но в каких-то деталях уступила «Динамо». Сейчас готовимся к дальневосточному дерби.

«Динамо» прервало серию из двух поражений и с 36 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Амур» с 28 очками — на 7-й строчке таблицы «Восток».