Форвард «Амура» Петьков — об отставке Кудашова: «Даже не знаю, кого уволили, а кого назначили»
Нападающий «Амура» Кирилл Петьков прокомментировал «СЭ» гостевое поражение от московского «Динамо» (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Продолжительную часть матча вели в счете. Почему не смогли довести дело до победы?
— Да, забили хорошие голы в концовке первого периода. Потом, наверное, не хватило концентрации, так как уже третий выездной матч. Но в целом играли здорово.
— Согласитесь с тем, что, скорее, вы отдали победу, нежели «Динамо» обыграло вас?
— Да, «Динамо» играло не лучше нас, просто им удалось реализовать свои моменты, которые мы позволили создать. Разбирали их большинство, но этого оказалось недостаточно. Сделаем выводы и пойдем дальше.
— Ваши тренеры обращали внимание на то, что «Динамо» сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии из-за ухода Кудашова?
— Нет, разговора на эту тему не было. Мы отталкиваемся от своей игры. Если честно, даже не знаю, кого уволили, а кого назначили (Улыбается.).
— За счет чего удалось переиграть «Локомотив» и «Трактор»?
— От большого желания и общих командных усилий. Где-то и немного везло. Забивали курьезные голы, но везет тому, кто везет.
— Победы над «Трактором» и «Локомотивом» предали команде дополнительную уверенность в своих силах?
— Да, когда выигрываешь топов, то появляется некая уверенность в своих действиях. Могли и сегодня продолжить серию побед, но чуть-чуть не хватило.
— Можно ли сказать, что «Амур» зачастую старается действовать на контратаках, учитывая, что у вас достаточно много скоростных игроков?
— Не сказал бы, но и не буду отрицать, что контратаки — наш конек (Смеется.).
— «Амур» делает акцент на игру в атаке?
— Да, но при этом в обороне достаточно много требований, если с которыми ты справляешься, то мало играешь в своей зоне, а больше в атаке.
— Предыдущая неделя для вас сложилась крайне удачной. Как началась эта?
— Неплохо началась, жаль только с поражения. Команда играла хорошо, но в каких-то деталях уступила «Динамо». Сейчас готовимся к дальневосточному дерби.
«Динамо» прервало серию из двух поражений и с 36 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Амур» с 28 очками — на 7-й строчке таблицы «Восток».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3