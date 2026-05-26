Форвард Чуркин продлил контракт с ЦСКА на два года

Нападающий Алексей Чуркин продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два года — до конца сезона-2027/28.

Чуркин дебютировал в КХЛ в сезоне-2024/25. Всего за ЦСКА он сыграл 59 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+6».

По итогам FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26 ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Во втором раунде плей-офф московская команда уступила «Авангарду» со счетом 1-4 в серии.

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