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«Салават Юлаев» объявил об уходе Хохлачева

Алина Савинова

Нападающий Александр Хохлачев покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист присоединился к уфимцам в сентябре 2025 года, подписав пробный контракт, а затем — полноценное соглашение. На счету 32-летнего форварда 15 (9+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 3 игры в плей-офф за «Салават».

Ранее в КХЛ Хохлачев также играл за «Ладу», «Сочи», «Амур», «Спартак», «Авангард» и СКА. Всего в лиге форвард провел 604 матча и набрал 338 (135+203) очков.

В сезоне-2025/26 «Салават Юлаев» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина уступил будущему чемпиону «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

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Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 1 1 0 2
2 Салават Юлаев 1 1 0 2
3 Автомобилист 1 1 0 2
4 Ак Барс 1 1 0 2
5 Нефтехимик 1 0 1 1
6 Сибирь 1 0 1 1
7 Авангард 0 0 0 0
8 Барыс 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Амур 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 Шанхай Дрэгонс 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 Лада 1 0 1 1
6 Динамо Мн 0 0 0 0
7 ЦСКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Северсталь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Спартак 1 0 1 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
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10.09
11.09
12.09
7.09 16:30 Авангард – Салават Юлаев - : -
7.09 17:00 Автомобилист – Трактор - : -
7.09 17:00 Барыс – Сибирь - : -
7.09 19:00 Северсталь – Лада - : -
7.09 19:10 Динамо Мн – Торпедо НН - : -
7.09 19:30 ЦСКА – Спартак - : -
7.09 19:30 СКА – Динамо М - : -
7.09 19:30 Ак Барс – Адмирал - : -
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