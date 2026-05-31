«Салават Юлаев» объявил об уходе Хохлачева

Нападающий Александр Хохлачев покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист присоединился к уфимцам в сентябре 2025 года, подписав пробный контракт, а затем — полноценное соглашение. На счету 32-летнего форварда 15 (9+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 3 игры в плей-офф за «Салават».

Ранее в КХЛ Хохлачев также играл за «Ладу», «Сочи», «Амур», «Спартак», «Авангард» и СКА. Всего в лиге форвард провел 604 матча и набрал 338 (135+203) очков.

В сезоне-2025/26 «Салават Юлаев» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина уступил будущему чемпиону «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

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