Нападающий Александр Агапов присоединился к «Северстали»

Нападающий Александр Агапов присоединится к «Северстали» в новом сезоне. Игрок подписал контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

В минувшем сезоне Агапов выступал в ВХЛ за «Дизель». Провел 42 матча, набрал 9 (4+5) очков. Был признан лучшим новичком 1/8 финала ВХЛ. В четырех матчах плей-офф набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+4».