Нападающий Александр Агапов присоединился к «Северстали»
16:13
Нападающий Александр Агапов присоединится к «Северстали» в новом сезоне. Игрок подписал контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.
В минувшем сезоне Агапов выступал в ВХЛ за «Дизель». Провел 42 матча, набрал 9 (4+5) очков. Был признан лучшим новичком 1/8 финала ВХЛ. В четырех матчах плей-офф набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+4».
Читайте также
Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ
«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю