Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов установил рекорд по скорости заброшенной шайбы в плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

31 марта в пятой игре первого раунда Кубка Гагарина против «Трактора» 26-летний форвард с передачи Ильи Сафонова открыл счет на 7-й секунде. Он превзошел рекорд, державшийся девять лет. Предыдущее достижение по скорости заброшенной шайбы в плей-офф КХЛ принадлежало Константину Пушкареву, который в 2017 году, выступая за «Барыс», поразил ворота «Трактора» на 11-й секунде.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед против «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина-2026 со счетом 3-1.

Галимов дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19. Он выступал в лиге только за «Ак Барс». В плей-офф форвард проводит 69-й матч.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max