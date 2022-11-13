Воронков: «Сейчас мы должны выходить на лед и показывать все свои сильные стороны»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился мнением о предстоящем матче с «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, «Авангард» серьезный соперник не только для нашей команды. Да, в плей-офф они смогли нас переиграть, но это уже в прошлом. Сейчас мы должны выходить на лед и показывать все свои сильные стороны. Мы будем стараться играть агрессивно и быстро с первых минут матча. Нельзя давать сопернику возможности забросить шайбу первыми», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Воронкова.

«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» сегодня, 13 ноября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент команда из Казани занимает 7-е место в турнирной таблице Востока (29 очков), омский клуб — шестое (33 очка).