Шипачев: «У нас серьезный календарь, нужны позитивные эмоции»
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:1) и рассказал о пути к рекорду Сергея Мозякина по очкам, набранным в регулярке.
— Насколько вас радует конкурентная борьба на «Востоке»? Насколько команде важно быть первой в конференции?
— Мы хотим побеждать в каждой игре. Такая борьба на «Востоке» первый раз за многие годы, даже внизу таблицы несколько команд бьются за одно место в плей-офф, будет разыгрываться много очков. Стоит чуть-чуть расслабиться и тебя обгонят. Одним словом, стало интереснее.
— Что пошло не так в Санкт-Петербурге?
— Нам на собрании объяснили, что мы сыграли плохо. Семь голов — мы за месяц столько не пропустили, сколько за одну встречу. Это очень плохо, мы не должны так играть.
— По эмоциям та игра как-то воспринималась по-особенному?
— Да, приехали к хорошей команде. Неплохо начали, давно не было такого периода, чтобы 3:3. Забили четвертый гол, надо было играть построже в обороне, но не получилось.
— Как избежать моментов, схожих со стыком Зыкова и Радулова?
— Первая смена, все были заряжены, соперник хотел провести силовой прием, Санька [Александр Радулов] это увидел, сгруппировался. Судьи посмотрели — момент чистый. Конечно, жалко, человек несколько зубов потерял. Здоровья ему.
— Вы все ближе к рекорду.
— До него еще далеко. Иногда несколько очков за матч набираешь, иногда ни одного. Главное, чтобы команда побеждала, тогда восстановление проходит быстрее. Серьезный календарь, пять игр подряд через день, нужны позитивные эмоции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -