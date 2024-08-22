Нападающий «Ак Барса» Терехов: «Команда в межсезонье изменилась радикально»
Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов, ставший автором единственной шайбы в матче против «Куньлуня» (1:0) на турнире Пучкова, в интервью «СЭ» прокомментировал свой гол.
— Увидел свободный лед, попробовал обыграть — получилось удачно.
— Насколько увереннее чувствуешь себя в роли полноценного игрока основного состава?
— Намного увереннее, раскрепощеннее, чувствую доверие тренерского штаба. Показываю свою игру.
— Анвар Гатиятулин говорил, что много с ребятами индивидуально. О чем была речь?
— Подсказывал в плане игры, знает, какого плана я хоккеист. Главное — показывать свою игру.
— В чем изменился «Ак Барс» за межсезонье?
— Команда изменилась кардинально. Стараемся играть активно, агрессивно, с шайбой.
23 августа «Ак Барс» встретится с «Северсталью», «Куньлунь» 24-го числа сыграет со сборной России.
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