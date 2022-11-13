Нападающий «Ак Барса» Семенов забил гол головой в матче против «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Причем получилось так, что он забил гол головой.

Семенов караулил пятак, когда после рикошета шайба отлетела ему в шлем, после чего уже влетела в сетку ворот.

Отметим, что нападающий помог команде реализовать большинство, которое казанцы получили после фола форварда Рида Буше как раз на Семенове.