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Нападающий «Ак Барса» Петров стал отцом

10:50
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров стал отцом, сообщает пресс-служба казанского клуба.

У 30-летнего форварда и супруги Полины родился сын, имя на данный момент неизвестно.

Казанский клуб в нынешнем сезоне КХЛ продолжает лидировать на «Востоке» и стал первой командой лиги, которая пробилась в плей-офф.

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