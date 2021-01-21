Нападающий «Ак Барса» Петров стал отцом

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров стал отцом, сообщает пресс-служба казанского клуба.

У 30-летнего форварда и супруги Полины родился сын, имя на данный момент неизвестно.

Казанский клуб в нынешнем сезоне КХЛ продолжает лидировать на «Востоке» и стал первой командой лиги, которая пробилась в плей-офф.