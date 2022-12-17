Форвард «Ак Барса» Семенов: «Чашка разыгрывается в плей-офф, а не в регулярном чемпионате»
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов рассказал, как команда тренировалась во время паузы в чемпионате КХЛ.
— Как «Ак Барс» тренировался в паузу? Команде надо кардинально менять ситуацию.
— Мы плотно поработали над физическими кондициями. Нам надо прибавлять в скоростях и физике. Сейчас тренировочный процесс больше пойдет на тактику. Будем прибавлять и исправлять сложившуюся ситуацию. Конечно, неприятно идти на том месте, на котором мы находимся. Все ожидали другого. Мы находим свою игру, бьемся друг за друга и будем прибавлять. Самое главное — плей-офф. Чашка разыгрывается там, а не в регулярном чемпионате.
Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 матчах. Ближайшую игру «Ак Барс» проведет 19 декабря на своем льду с «Куньлунем».
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|16
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|11
|59
|2
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|15
|52
|3
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|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
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|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -