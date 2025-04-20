Нападающий «Ак Барса» Семенов — о поражении от «Динамо»: «Удачу нужно заслужить работой»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов рассказал о причинах поражения от «Динамо» (3:4) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— «Ак Барс» начал серию с двух побед в Москве, что потом пошло не так?

— Легко не будет. Это плей-офф. Команда соперника тоже вышла играть. Нужно взять на вооружение нашу игру в третьем периоде, не опускать руки. Сегодня не хватило гола, нужно сделать выводы, выйти на следующую игру с желанием победить, страстью. Только тогда у нас будет шанс одержать победу.

— В концовке матча «Ак Барс» был близок к ничьей, но шайба попала в перекладину. Это неудача или «Динамо» по делу победило в этом матче?

— Удачу нужно заслужить, заслужить работой. В третьем периоде мы забили два гола, но этого было недостаточно для ничьей. Выиграли третий период, будем отталкиваться от этого.

«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч команд состоится в Казани 22 апреля.