КХЛ оштрафовала нападающего «Ак Барса» Семенова за симуляцию

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила дисциплинарный штраф на форварда казанского «Ак Барса» Кирилла Семенова, сообщает пресс-служба лиги.

Поводом стал эпизод в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады», который прошел 3 марта в Тольятти. Встреча завершилась поражением «Ак Барса» со счетом 3:5.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, Семенов обязан выплатить 50 тысяч рублей. Для 31-летнего нападающего это первый случай наказания за симуляцию в текущем сезоне. В 62 матчах сезона на его счету 48 (14+34) очков.

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