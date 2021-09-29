Нападающий «Ак Барса» Кателевский: «Решение заявить меня вратарем было неожиданным»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский, заявленный на игру с «Йокеритом» (3:4 ОТ) резервным вратарем, подвел итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ.

— Решение заявить меня вратарем было неожиданным, но я на все готов ради команды. Конечно, было непривычно, хочется помогать команде на льду, а так — просто смотришь игру со скамейки.

— Когда узнали о том, что вас заявят вратарем?

— Сказали готовиться, что будет мало игроков. Ближе к разминке сказали, что решили меня заявить вторым вратарем — было неожиданно.

— Первый раз в жизни примерили вратарскую форму?

— Да, первый. Даже не знал, как ее надевать. Спасибо тренеру вратарей, что помогал, экипировка тяжелая. Вратари — очень сильные люди, так что им всегда надо помогать, им и так тяжело.

— Яакко Валкама вам и шнурки на щитках завязывал?

— Да, полностью. На разминке пришлось и ловить шайбы, и пропускать. Когда первый бросок попал в плечо, думал все — убьет (улыбается).

— Какие ощущения от ловли шайб ловушкой?

— Я видел, что шайба летит и пытался как-то ее поймать. А так, ни разу не приходилось ловушкой брать.

— Сколько сейвов за разминку сделали?

— Один-два, остальное залетело.

— А если бы пришлось выйти по ходу матча?

— Старался бы выложиться по полной, попытался бы помочь команде.