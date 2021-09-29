Нападающий «Ак Барса» Кателевский: «Решение заявить меня вратарем было неожиданным»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский, заявленный на игру с «Йокеритом» (3:4 ОТ) резервным вратарем, подвел итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ.
— Решение заявить меня вратарем было неожиданным, но я на все готов ради команды. Конечно, было непривычно, хочется помогать команде на льду, а так — просто смотришь игру со скамейки.
— Когда узнали о том, что вас заявят вратарем?
— Сказали готовиться, что будет мало игроков. Ближе к разминке сказали, что решили меня заявить вторым вратарем — было неожиданно.
— Первый раз в жизни примерили вратарскую форму?
— Да, первый. Даже не знал, как ее надевать. Спасибо тренеру вратарей, что помогал, экипировка тяжелая. Вратари — очень сильные люди, так что им всегда надо помогать, им и так тяжело.
— Яакко Валкама вам и шнурки на щитках завязывал?
— Да, полностью. На разминке пришлось и ловить шайбы, и пропускать. Когда первый бросок попал в плечо, думал все — убьет (улыбается).
— Какие ощущения от ловли шайб ловушкой?
— Я видел, что шайба летит и пытался как-то ее поймать. А так, ни разу не приходилось ловушкой брать.
— Сколько сейвов за разминку сделали?
— Один-два, остальное залетело.
— А если бы пришлось выйти по ходу матча?
— Старался бы выложиться по полной, попытался бы помочь команде.
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