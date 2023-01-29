Илья Сафонов: «Уже идет подготовка к плей-офф. Я думаю, с этим связана такая упорная борьба»
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов после победы над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.
— Предыгровая атмосфера насколько зарядила перед игрой? Полный дворец.
— Болельщикам в первую очередь спасибо за поддержку. Очень ценно, что они приходят и поддерживают нас, — сказал Сафонов Metaratings.ru.
— Были какие-то акценты на Челябинск?
— Нет, нам сейчас важно выходить и играть строго по тренерскому заданию. Готовить себя к предстоящим играм.
— Первый период у «Ак Барса» на 14 месте в лиге. С чем это связано?
— Я не знал, что мы на таком месте. Всегда лучше начинать, ведя в счете. Значит, надо сделать акцент на этом и исправлять.
— В целом, что скажете по игре? Второй период был хороший.
— Выстояли меньшинство, самое главное, и реализовали большинство.
— Три из трех — идеальное большинство?
— Три из трех? Могли еще одну забить, когда было 3х5 и 4х5. Тогда можно было бы говорить, что идеальное. Ребята, которые играют в большинстве молодцы, сделали свою работу. И в меньшинстве тоже.
— С чем связано, что вы больше всех играли вничью в основное время? 22 ничьих.
— Сейчас уже подходит время плей-офф. Все хотят туда попасть, залезть в восьмерку. Уже идет подготовка к плей-офф. Я думаю, с этим связана такая упорная борьба.
— Капитанскую нашивку отдали Радулову. Как восприняли?
— Это тренерское решение. Саня молодчик.
— Может вам лучше так ментально, меньше давления?
— Чуть поменьше давления. Саня молодец, справляется.
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