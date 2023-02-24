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Илья Сафонов о Зарипове: «Вообще не думал, что он когда-нибудь закончит карьеру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями от прощальной игры в карьере Даниса Зарипова.

— Каким вам запомнился хоккеист Данис Зарипов?

— Для меня все началось с финальной серии Кубка Гагарина-2014, когда «Магнитка» играла со «Львом». Я смотрел решающий матч, запомнилась фееричная игра Даниса. И в дальнейшем просто наслаждался его игрой, одним словом — легенда. Очень приятно было с ним вместе работать, общаться, что-то я у него почерпнул, за это очень ему благодарен.

— Могли когда-либо представить, что будете принимать участие в его прощальном матче?

— Нет, вообще не думал, что он когда-нибудь закончит карьеру (смеется). Рад, что довелось поиграть с ним в одной тройке, даже очки набирать. Он очень интересный человек и великий спортсмен.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23348
Данис Зарипов
ХК Ак Барс
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