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Сегодня, 17:09

Форвард «Ак Барса» Галимов — о матче с «Нефтехимиком»: «Уверен, что будет хороший хоккей»

Мария Гусева
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

— Твоя заброшенная шайба попала в топ недели, месяца, и, возможно, станет лучшей в сезоне. Следишь за рейтингами?

— Это приятно, но стараюсь не обращать внимания.

— В прошлой игре в Череповце так же забросил эффектный гол. Возможно ли заранее подготовить такие броски?

— Я уже не раз так забивал и в буллитах, и при выходе к вратарю. Если получается, почему бы не использовать.

— Чем может быть опасен «Нефтехимик»?

— Ожидается татарстанское дерби, уверен, что будет хороший хоккей, много силовой борьбы. Будем стараться сыграть без удалений, потому что сейчас для нас это одна из главных проблем. Необходимо навязывать свою борьбу, больше бросать по воротам. Нам нужна победа, — цитирует пресс-служба клуба Галимова.

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 8 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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Барыс – Витязь
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