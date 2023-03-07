Галиев — о втором поражении от «Нефтехимика»: «Мы встали, а соперник бежал на эмоциях»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

«Отошли от рисунка своей игры. Череда ошибок пошла, потерь, за которые нас наказали. Наверное, если брать отрезок со второго периода, то да. В первом бились, боролись, забросили две шайбы. Потом встали, а соперник полетел вперед на эмоциях. Стычки? Это плей-офф, никто не хочет уступать, так и должно быть. Нужно посмотреть моменты с удалениями, специально или нет. Бывают моменты, когда ты играешь по шайбе, а она идет вверх. Но, значит, так сегодня нам было суждено», — сказал Галиев.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта.