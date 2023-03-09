Галиев — о голах из левого круга вбрасывания: «Конечно, обращал внимание на Овечкина»
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1, 3-2).
«Тяжелый первый период для нас. Вроде нормально начали, но опять где-то «просели», — сказал Галиев. — Немножко пассивно начали играть в своей зоне, из-за этого нас стали закрывать — не могли выйти из зоны, создать моменты. Поговорили в перерыве, Зинэтула Хайдярович (Билялетдинов — Прим. «СЭ») подсказал, что нужно делать. Можно сказать, перевернули игру во втором периоде. Я обожаю плей-офф, это самое лучшее время в хоккее, ради чего мы и работаем в «регулярке». От каждого из нас сейчас много зависит, я стараюсь помогать команде своими шайбами, другие ребята — блокированными бросками в меньшинстве. От каждого зависит результат матча. Мы, вроде бы, неплохо звеном играем, наша задача — исключить ошибки, сыграть сначала строго в обороне, потом уже нападение. Будут моменты — будем реализовывать, надеюсь. Моя любимая точка — левый круг вбрасывания. Конечно, обращал внимание на игру Александра Овечкина, когда играл в «Вашингтоне», уделял время этому аспекту игры на тренировках. Наконец-то довелось поиграть с левого фланга в последние два сезона. И тренеры это видят, и партнеры замечают. Стараюсь использовать бросок, помогать команде этим, раз получается. Конечно, было бы приятно обойти по голам в плей-офф Алексея Морозова, но тут время покажет. Если будем доходить до финала каждый год, у меня будет шанс его обогнать».
Шестой матч серии пройдет 11 марта в Нижнекамске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3