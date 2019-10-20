Нападающий «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч

В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающего Михаила Фисенко в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:1). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

— На основании представленных материалов принято решение:

1. Переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Максима Майорова по п.3.1., на наказание по п.3.4. («Признан зачинщиком драки») статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу.

2. Наложить на нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко наказание по п.1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Колющий удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.