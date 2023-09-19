Нападающий «Ак Барса» Дыняк поделился впечатлениями от победы над «Витязем»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победный матч регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» (5:4 ОТ).

— Мы подготовились, смотрели видео. Нам сказали, как играть.

— Первый гол от них был такой, наверное, курьезный?

— Да ничего страшного. Это хоккей, бывает разное. Главное руки не опускать.

— Во втором периоде было много удалялись. Почему?

— Было слишком много желания отобрать шайбу. Где-то переусердствовали. Поэтому получаем ненужные удаления.

— Вторая волевая победа подряд. За счет чего?

— За счет командных действий. И в особенности Димы Яшкина, — цитирует Дыняка Metaratings.ru.

Яшкин в игре с «Витязем» оформил свой первый хет-трик в «Ак Барсе». Всего на счету чешского форварда 4 очка в этой игре.