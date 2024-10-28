Форвард «Ак Барса» Яшкин: «Надо побольше бросать, чтобы забивать»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал свою результативность в текущем сезоне.

27 октября Яшкин забросил победную шайбу в матче против «Адмирала» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

— Надо побольше бросать, чтобы забивать. Мало бросаем, на пятаке особо работы нет. Вот в этот раз отскочила, слава богу, — цитирует Яшкина Metaratings.

В текущем сезоне 31-летний форвард набрал 13 (7+6) очков в 17 матчах.