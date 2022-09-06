Зарипов пропустил стартовые матчи «Ак Барса» в КХЛ из-за болезни

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что нападающий Данис Зарипов пропустил стартовые матчи команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за болезни.

Казанский клуб в гостях проиграл «Динамо» (0:2) и победил ЦСКА (5:1).

«Зарипов немного приболел, тренируется. Посмотрим, в каком он будет состоянии», — приводит слова Валиуллин ТАСС.

Также генеральный менеджер поделился ожиданиями от домашних матчей команды.

«У нас четыре домашних матча. Ожидаем аншлаг, и для всех наших болельщиков будет интересно посмотреть первые игры сезона», — сказал он.

8 сентября «Ак Барс» примет «Адмирал».