Зарипов: «Это был наш матч, нужно иметь полную концентрацию»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2 ОТ).

«Повели 2:0, вроде уже пошло-поехало, контролировали игру, но одна деталь приводит к ошибке. Вы все видели — выход 1 в 0, буллит, гол, и потом все пошло. С этим надо бороться, иметь полную концентрацию и не доводить такие игры до овертаймов. Это был наш матч, пусть повезло, через не могу прошло, но мы выигрывали. И это надо дожимать, доставать из себя и доводить до победы», — цитирует Зарипова сайт казанцев.

«Ак Барс» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» с 26 очками идет девятой на Западе.