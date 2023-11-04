Жафяров — о победе над «Барсом»: «Верили в себя и все получилось»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров прокомментировал победу над «Барысом» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«При 0:3 что подумал? Да ничего, все так быстро произошло. Думаю, даже не успели воспринять это. Играли как при счете 0:0, верили в себя и все получилось. Дай Бог, чтобы травм было меньше как у нашей команды, так и у всех ребят. Здоровье у нас у всех одно, игр много. Травмы немного нас подводят, поэтому самое главное беречь здоровье. Остальное все перетерпим», — приводит слова Жафярова Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 36 очков в 26 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока».