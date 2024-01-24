Нападающий «Ак Барса» Быков считает, что Билялетдинов смог сплотить команду

Нападающий «Ак Барса» Максим Быков рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

«Он смог еще больше сплотить коллектив. Нам просто нужно было продолжать работать — все поняли это. Именно поэтому мы дошли до финала, до седьмого матча с ЦСКА. Да, чуть-чуть не сложилось, но мы были единой командой, где каждый работал друг за друга», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Билялетдинов в третий раз стал главным тренером «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка Гагарина-2023, уступив в семи матчах ЦСКА.