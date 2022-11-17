Нападающий «Ак Барса» Быков: «Сегодня нас ждет серьезный соперник, очень организованная команда»

Нападающий «Ак Барса» Максим Быков подлился ожиданиями от предстоящей встречи со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«В данной ситуации нам нужно выигрывать все матчи, настраиваемся на каждую игру. Сегодня нас ждет серьезный соперник, очень организованная команда, которая хорошо играет в неравных составах. Сегодня будет хороший матч», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Быкова.

Также он ответил на вопрос, чувствует ли дополнительную ответственность, играя в первом звене.

«Конечно, очень приятно выходить на лед с такими игроками. Но во время игры не надо об этом думать, иначе могут захлестнуть эмоции. Нужно просто расслабиться и играть в свой хоккей», — добавил хоккеист.

«Ак Барс» сыграет против СКА сегодня, 17 ноября. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Команда из Казани, набрав 29 очков в 29 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Востока. Питерский клуб с 54 очками лидирует на Западе.