Нападающий «Ак Барса» Биро заявил, что приятно удивлен уровнем мастерства КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро рассказал об адаптации в КХЛ.

— Четвертый матч за команду. Уже успели влиться в коллектив?

— Сегодня была классная игра. С каждым днем я чувствую себя лучше. Начинаю понимать расположение игроков на площадке.

— Чем удивил предсезонный хоккей в КХЛ?

— Мне очень нравится. Обычно в Северной Америке предсезонные матчи помогают войти в форму, а здесь намного выше темп. Игроки быстрее двигают шайбу. Я был приятно поражен уровнем мастерством игроков КХЛ. У меня создалось впечатление, что это матч регулярного чемпионата.

22 августа казанская команда в товарищеском матче обыграла московское «Динамо» со счетом 3:1. 27-летний американец отметился голом и результативной передачей.