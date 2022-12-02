Радулов не сыграет с «Локомотивом». Форвард «Ак Барса» пропустит второй матч подряд
Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропустит второй матч подряд.
36-летний российский хоккеист не сыграет сегодня в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».
До этого Радулов не попал в заявку на игру против «Сибири» (3:6), которая состоялась 30 ноября.
В сезоне-2022/23 форвард набрал 25 (13+12) очков в 33 матчах за «Ак Барс».
Матч «Ак Барс» — «Локомотив» состоится сегодня, 2 декабря, и начнется в 19.30 (мск).
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|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
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|36
|15
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|38
|9
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|13
|24
|35
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|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
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|34
|5
|29
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
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|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
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|39
|23
|16
|49
|4
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|21
|16
|46
|5
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|36
|20
|16
|43
|6
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
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5.12
6.12
7.12
|2.12
|12:00
|
Амур – Торпедо
|- : -
|2.12
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|2.12
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|2.12
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|2.12
|19:30
|
Куньлунь – Динамо М
|- : -
|2.12
|19:30
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
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