Радулов не сыграет с «Локомотивом». Форвард «Ак Барса» пропустит второй матч подряд

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропустит второй матч подряд.

36-летний российский хоккеист не сыграет сегодня в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

До этого Радулов не попал в заявку на игру против «Сибири» (3:6), которая состоялась 30 ноября.

В сезоне-2022/23 форвард набрал 25 (13+12) очков в 33 матчах за «Ак Барс».

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» состоится сегодня, 2 декабря, и начнется в 19.30 (мск).