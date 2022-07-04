Радулов о ситуации с Федотовым: «Хочет ехать в «Филадельфию», надо было сначала документы проверить»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал ситуацию вокруг вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова.

«Думаю, все нормально будет. Конечно, это неприятно. Парень хорошо заявил о себе в прошлом сезоне. Сборная России с ним выиграла серебряные медали, а ЦСКА взял Кубок Гагарина.

Хочет ехать туда — в «Филадельфию». Но видите, возможно, у него было что-то не в порядке с документами. Надо сначала было их посмотреть, проверить.

Тяжело сейчас что-то говорить. Когда ты там не находишься, то ситуацию не знаешь. Я бы воздержался от более пространных комментариев», — цитирует Радулова matchtv.ru.

О задержании Федотова стало известно 1 июля. Его остановили в Санкт-Петербурге представители военкомата.

Ранее «СЭ» сообщил, что хоккеист в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075. — Прим. «СЭ») в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года.